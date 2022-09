Enotria The Last Song: il soulslike italiano provato al TGS 2022

Tra i numerosi giochi presenti al Tokyo Game Show 2022 c'è spazio anche per un po' d'Italia attraverso gli stand della kermesse nipponica. Abbiamo avuto modo di provare Enotria The Last Song, il nome definitivo di Project Galileo e sviluppato dallo studio italiano Jyamma Games.

Come è andata la nostra prova di Enotria The Last Song, descritto dagli autori come un "Summer-Soul" per via delle sue atmosfere che mescolano l'essenza di un tipico Souls di From Software con scenari evocativi, teatrali, ricchi di cromatismi e dai toni quasi festosi? Bisogna anzitutto specificare che i lavori su Enotria sono ancora nelle prime fasi ed il gameplay dell'opera è ancora incompleto. Tuttavia, quanto mostrato finora lascia intendere come gli sviluppatori vogliano fare le cose in grande, e l'ispirata direzione artistica mostrata dal gioco potrebbe essere solo il primo passo verso qualcosa di ancora più ambizioso.

Al TGS 2022 c'è stato modo di provare due livelli, ambientati rispettivamente in un borgo medievale (ricco di elementi di lore) ed in una foresta. L'ispirazione ai Souls di From Software si avverte forte sul piano puramente ludico, ma tra le caratteristiche originali va citato l'Ardore, un potere che permette al protagonista di sfruttare nuove abilità non solo in combattimento, ma anche durante l'esplorazione, dando vita in questo modo ad un approccio alternativo al gameplay. Non sono mancati anche scontri con boss, permettendoci di vedere maggiormente da vicino come funziona il combat system e come è impostata la difficoltà generale.

Trattandosi di una build pre-alpha, per adesso quanto mostrato durante la fiera di Tokyo può essere considerata una sorta di presentazione anziché una prova vera e propria, ma c'è la curiosità di scoprire come proseguiranno i lavori e, soprattutto, di vedere quanto evolverà il gameplay nel corso dei prossimi mesi. Se volete soddisfare ulteriori curiosità, potete scoprire trama e novità di Project Galileo, adesso noto come Enotria The Last Song.