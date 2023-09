Enotria The Last Song al TGS: il Summer Souls italiano sarà pubblicato da SEGA

Contestualmente alla presentazione del nuovo video gameplay di Enotria: The Last Song, gli sviluppatori di Jyamma Games annunciano di aver stretto una importante partnership.

La software house italiana ha in particolare confermato di aver raggiunto un accodo con nientemeno che SEGA. La casa di Sonic si occuperà in particolare della pubblicazione di Enotria: The Last Song sul mercato asiatico, con il Summer Souls che sarà dunque in grado di raggiungere anche i PC e le console dei videogiocatori orientali, inclusi gli appassionati residenti in Giappone. Un traguardo decisamente importante per il titolo forgiato a Milano, che si conferma come una produzione in grado di attirare su di sé l'interesse di una vasta community internazionale.

Con debutto in programma per la primavera 2024, Enotria: The Lost Song punta a dare forma a un souls-like ispirato al folklore tradizionale italiano, con un gameplay legato a doppio filo con i mondi della commedia e del teatro. A breve distanza dalla presentazione di una demo giocabile di Enotria: The Last Song alla Gamescom 2023, l'opera firmata da Jyamma Games compie ora un ulteriore importante passo verso la pubblicazione. Al di fuori dell'area asiatica e giapponese, sarà la stessa Jyamma Games a occuparsi della distribuzione dell'Action RPG: