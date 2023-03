Enotria The Last Song, è ufficiale: il soulslike italiano accoglie ThePruld

Un importante aggiornamento dal mondo fantasy di Enotria The Last Song, il souls italiano di Jyamma Games: lo youtuber ThePruld conferma la sua partecipazione al progetto nel ruolo di Creative Designer.

Nel simpatico trailer in apertura d'articolo, il creatore di contenuti ci informa di aver sposato ufficialmente la causa di Jyamma Games per la produzione delle sequenze animate di Enotria The Last Song.

Forte dell'esperienza maturata nel campo dell'animazione, del doppiaggio e della realizzazione di filmati in cinematica, ThePruld contribuirà attivamente alla realizzazione dell'ambizioso action ruolistico di Jyamma Games occupandosi della creazione, appunto, delle sequenze in cinematica e delle cutscene.

A tal proposito, è lo stesso ThePruld a precisare che "non si tratta solo di animare le cutscene, anzi, si tratta di idearle, proporre la regia, i dialoghi, le cose che accadono in scena e il mood. È a tutti gli effetti un lavoro di regia e io non potrei essere piu felice. Non avrei mai pensato che iniziando il mio percorso con 'loda il sole p****a!' sarei arrivato a lavorare per la produzione di un videogioco assumendo questo ruolo".

Auguriamo quindi buon lavoro a quel mattacchione di ThePruld e ai ragazzi di Jyamma Games impegnati nello sviluppo su Unreal Engine 5 di Enotria The Last Song, il cui lancio dovrebbe avvenire nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.