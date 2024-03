Enotria The Last Song, che fine ha fatto la versione Xbox? Si rivaluta il lancio

L'attesa è elevata per Enotria The Last Song, la cui data è stata svelata con il gameplay trailer rivelato quest'oggi in occasione dell'ultimo Future Games Show. Il titolo è pronto a debuttare nei prossimi mesi su PC e PlayStation 5, ma che fine ha fatto la versione Xbox del gioco? Il futuro è incerto per la controparte su console Microsoft.

Stando agli ultimissimi aggiornamenti, la produzione di Enotria The Last Song su Xbox è stata sospesa. Tale notizia (che di certo non farà contenti i fan possessori di Series X|S) giunge a distanza di poco dalla conclusione dell'evento ove è stato presentato l'ultimissimo trailer del titolo. Sfortunatamente, gli utenti facenti parte dell'ecosistema videoludico verde crociato potrebbero non riuscire a mettere le mani sulla tanto attesa produzione targata Jyamma Games.

L'ex Project Galileo non farà il suo esordio al day one su Xbox Series X|S: "per quanto riguarda la versione Xbox abbiamo deciso, al fine di garantire un'esperienza superiore per i giocatori PC e PlayStation 5, di rivalutare la possibilità di una versione Xbox dopo il lancio", dichiara la stessa software house. Se fino a qualche settimana fa le speranze erano rivolte in direzione della presenza del soulslike italiano Enotria The Last Song su Game Pass al day one, adesso si attendono maggiori novità sull'avvenire della versione pensata per le console casalinghe di Microsoft. Vedremo mai Enotria The Last Song su Xbox?

