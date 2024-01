Enshrouded: la sfida a Palworld del survival tra Zelda e Valheim parte dall'Early Access

Mentre prosegue la cavalcata trionfale di Palworld, i ragazzi di Keen Games solleticano la curiosità degli appassionati di esperienze action ruolistiche a mondo aperto inaugurando con un video la partenza dell'Early Access di Enshrouded, il promettente survival ispirato a Zelda e Valheim.

La nuova avventura fantasy sfornata dalle fucine digitali degli autori di Portal Knights ci proietta in una dimensione medievaleggiante in procinto di essere distrutta da una pestilenza che minaccia l'intera umanità.

Il nostro compito è quello di interpretare il più classico degli eroi-salvatori, un coraggioso guerriero chiamato a ristabilire l'equilibrio ormai spezzato tra le forze ancestrali che governano un vasto mondo intriso della magia di antiche divinità. Nel corso dell'odissea fantasy dovremo sconfiggere gli eserciti nemici, costruire edifici grandiosi e collaborare con gli altri eroi per cimentarsi in sfide cooperative fino a un massimo di 16 giocatori per lobby.

La forte impronta survival di Enshrouded si riflette quindi nelle attività da svolgere per riportare la pace tra gli abitanti del regno di Valle Ardente, con tantissime missioni da completare viaggiando tra i biomi di un esteso universo in voxel tra deserti e montagne, boschi e rovine di antiche civiltà perdute.

L'Early Access di Enshrouded parte quest'oggi, mercoledì 24 gennaio, su PC: in attesa di una nostra analisi esaustiva sui contenuti della versione in accesso anticipato appena iniziata su Steam, vi lasciamo in compagnia del trailer di lancio e della nostra anteprima di Enshrouded, il survival tra Zelda e Valheim.