Enshrouded parte bene su Steam, peccato per i problemi al multiplayer

Di certo il genere survival sta vivendo un momento eccezionale: oltre alle 8 milioni di copie vendute da Palworld, anche Enshrouded ha iniziato la sua corsa su Steam con il piede giusto, attirando subito l'attenzione di decine di migliaia di utenti.

Enshrouded è disponibile in Early Access dalla giornata del 24 gennaio 2024, e nel momento in cui scriviamo l'opera targata Keen Games ha già superato i 70.000 utenti attivi contemporaneamente sulla piattaforma di Valve, per la precisione 70.820. Un risultato notevole considerato che è stato raggiunto in poche ore e che potrebbe crescere ancora di più con il passare dei giorni. Anche le recensioni degli utenti sono al momento molto positive, con l'83% degli attuali 3497 verdetti a favore di Enshrouded.

Nonostante la promettente partenza, Enshrouded è afflitto anche da più problematiche relative al multiplayer, con diverse recensioni negative (ma anche alcune positive) disponibili su Steam che mettono in evidenza gli attuali limiti tecnici della produzione. In tanti hanno infatti evidenziato difficoltà nell'accedere al comparto multigiocatore online con crash del gioco quando ciò avviene. Considerata la sua recentissima pubblicazione in Accesso Anticipato, è in ogni caso molto probabile che Keen Games sia già al lavoro per perfezionare tutte le criticità emerse.