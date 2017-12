Enter the Gungeon ha già venduto 75 mila copie su Switch, superando tutte le aspettative

ha annunciato su Twitter cheperha già superato quota 75 mila unità vendute fin dal lancio avvenuto lo scorso 18 dicembre.

Gli sviluppatori hanno dichiarato che si tratta di un risultato ben al di sopra delle loro aspettative, raggiunto in pochissimo tempo. La nuova console della casa di Kyoto si conferma terreno fertile per produzioni indipendenti come questa, come già accaduto in passato con giochi come Wonder Boy: The Dragons Trap e forma.8, che hanno fatto registrare ottimi risultati.

Enter the Gungeon è disponibile su PlayStation 4 e PC dall'aprile del 2016, e dallo stesso mese di quest'anno anche su Xbox One, dove ha aderito al programma Xbox Play Anywhere. Sulle piattaforme appena menzionate ha venduto complessivamente un milione di copie.