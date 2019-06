Enter the Gungeon è gratis sull'Epic Games Store, svelato il prossimo gioco

Puntuale come al solito, Epic Games ha reso gratuito Enter the Gungeon sul proprio negozio digitale e ha finalmente svelato l'identità del prossimo titolo che potremo aggiungere senza costi aggiuntivi alla nostra libreria digitale.

A partire dal prossimo 20 giugno 2019, giorno in cui Enter the Gungeon non potrà più essere riscattato gratuitamente, e fino al giorno 27 dello stesso mese, potrete ottenere a costo zero Rebel Galaxy. Per chi non lo sapesse, si tratta di un'avventura spaziale nella quale potrete combattere, esplorare e darvi al commercio.

Ecco di seguito i requisiti minimi e consigliati del prossimo gioco:

Minimi

Sistema operativo: Windows XP, Windows Vista,Windows 7,Windows 8 o Windows 10

Processore: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, AMD Athlon X2 2.8 GHz o superiore

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: Shader Model 3.0, 512MB VRam

DirectX: Versione 9.0b

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX 9.0c-compatible, 16-bit

Consigliati

Sistema operativo: Windows 7, Windows 8 o Windows 10

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Shader Model 3.0, 2GB VRam

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX 9.0c-compatible, 16-bit

In attesa di poterci giocare, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Rebel Galaxy.



Sapevate che sull'Epic Games Store regaleranno un gioco a settimana per tutto l'anno?