Enter the Gungeon sarà il prossimo gioco gratuito su Epic Games Store

Grazie alla pronta segnalazione di un utente ResetEra scopriamo l'identità del prossimo gioco gratuito che potremo scaricare tramite il tanto discusso Epic Games Store.

Il titolo risponde al nome di Enter the Gungeon, acclamato titolo di Dodge Roll Games che ha saputo convincere critica e fanbase grazie al suo solido gameplay, alla sua curva d'apprendimento ben calibrata e al design dei personaggi particolarmente ispirato.

Enter the Gungeon si presenta come un bullet hell caratterizzando da una fote componente da dungeon crawling e dominato da tremendi e dinamici scontri a fuoco. Nel corso della storia seguiremo i nostri scatenati protagonisti alla ricerca del gungeon, una misteriosa arma in grado di distruggere il passato. I giocatori dovranno farsi strada fino alle profondità più teneborse del gungeon e dovranno affrontare i temibili nemici armati fino ai denti. Di grande utilità sarà impreziosire l'equipaggiamento dei personaggi con i vari oggetti che troveremo sparsi per le ambientazioni, o acquistabili presso i mercanti privi di scrupoli pronti a venderci i più letali strumenti di morte. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra Recensione di Enter the Gungeon.

Attualmente, Kingdom New Lands rimane il gioco gratuito che potete scaricare da Epic Games Store, ma a partire dal 13 giugno questo verrà rimpiazzato con Enter the Gungeon. Siete soddisfatti della nuova offerta di Epic?