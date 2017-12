Con un post pubblicato sulla propria pagina Twitter, lo sviluppatoreha annunciato che la versionedisarà disponibile a partire dal prossimo 18 dicembre.

Per chi non lo conoscesse, Enter the Gungeon è dungeon crawler con visuale dall'alto caratterizzato da elementi roguelike e meccaniche shooter. Dopo il lancio avvenuto nella primavera del 2016, il gioco ha raccolto ottimi consensi di critica e pubblico, riuscendo a piazzare oltre un milione di copie su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, Enter the Gungeon sarà disponibile in Europa anche su Nintendo Switch a partire dal 18 dicembre.