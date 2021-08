Entra nel mondo Nintendo Switch con le nuove offerte Gamelife, tanti giochi in sconto

L'estate entra nel vivo da Gamelife con le nuove offerte Nintendo: la catena del gruppo Cidiverte propone una serie di sconti speciali sui migliori videogiochi per Switch in vendita a prezzo ridotto con gadget in regalo fino ad esaurimento scorte.

Tra i giochi in promozione da Gamelife troviamo Miitopia a 41 euro, Animal Crossing New Horizons a 49 euro, 51 Giochi Classici a 31 euro e Ring Fit Adventure a 69 euro. Inoltre acquistando un gioco per Switch in promozione in regalo (fino ad esaurimento scorte) un gadget Nintendo. Da segnalare anche il Kit Robot Nintendo Labo in vendita a 9 euro invece di 21 euro.



Immortals Fenyx Rising e Just Dance 2021 di Ubisoft sono in offerta rispettivamente a 31 e 41 euro, le promozioni continuano poi anche suo preordini dei giochi in arrivo con Pokemon Perla Splendente e Pokemon Diamante Lucente, Leggende Pokemon Arceus e Splatoon 3 disponibili in preorder a 55 euro invece di 61 euro.



Vi ricordiamo che fino al 31 agosto vendere il tuo usato a Gamelife è ancora più conveniente, la catena infatti propone il 90% della valutazione totale cash invece del consueto 70% selezionando l'accredito tramite bonifico bancario. E non dimenticate di scaricare il volantino Spendimeno di agosto con tutte le migliori offerte su console, videogiochi, accessori, set LEGO e Funko Pop!