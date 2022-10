Ecco la Top 5 giochi mobile per acquisti in-app: quasi 5 miliardi di dollari nel 2022!

Il mercato dei giochi mobile non è tanto seguito in Italia quanto in altre parti del mondo, eppure resta un segmento molto interessante per il settore videoludico: mentre continua l’attesa per Call of Duty Mobile Zombies, ecco i cinque giochi per dispositivi mobili con il maggior incasso nel corso del 2022.

Secondo i dati raccolti e analizzati da Safe Betting Sites, soltanto negli otto mesi dell’anno corrente la Top 5 dei giochi mobile per acquisti in-app ha generato quasi 5 miliardi di dollari. Si parla, per l’esattezza, di Honor of Kings, PUBG Mobile, Genshin Impact, Candy Crush Saga e Roblox, posti in ordine di entrate.

Nel caso di Honor of Kings si parla di oltre 1,3 miliardi di dollari spesi in acquisti in-app da gennaio ad agosto, raggiungendo nel mentre 273 milioni di download e oltre 8 miliardi di dollari di entrate dal suo approdo sul mercato. Dietro al MOBA targato Tencent si colloca PUBG Mobile, al secondo posto con 1,2 miliardi di dollari incassati nel 2022, seguito al terzo da Genshin Impact con 1 miliardo circa. Chiudono poi la Top 5 Candy Crush Saga con 758 milioni di dollari e Roblox con 612 milioni. Da ciò, dunque, si evince che i due titoli Tencent hanno guadagnato più degli altri giochi della Top 5 messi insieme.

L'aumento dei ricavi dei giochi per dispositivi mobili è ben visibile, con 149 miliardi complessivi previsti dagli analisti del settore per il 2022, contro i 140 miliardi di un anno fa. Il ricavo medio per utente, dunque, è destinato a crescere del 16% su base annuale arrivando a circa 91 dollari. Entro il 2026, infine, si prevede un aumento del numero di utenti a 1,8 miliardi.

Parlando sempre di titoli mobile, lo scorso agosto c’è stato il crossover tra Dragon Ball e PUBG Mobile.