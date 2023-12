Le 5 entrate più spettacolari dei boss dei Souls di FromSoftware

Vi abbiamo parlato di 5 boss dei videogiochi con entrate in scena indimenticabili, ma se ne potrebbero citare tante altre ancora, anche solo soffermandoci sui celebri Souls di FromSoftware. Ed è esattamente ciò che faremo.

Demon's Souls, la trilogia di Dark Souls, Bloodborne ed Elden Ring sono pieni di boss memorabili, capaci di lasciare il segno anche soltanto con la loro comparsa in scena. Ve ne citiamo cinque in particolare che lasciano il segno:

Presenza della Luna - Bloodborne

Quello che si può considerare il boss finale vero e proprio di Bloodborne si manifesta a noi in maniera evocativa: discendendo dalla luna piena rossa cremisi, la Presenza della Luna si avvicina lentamente al nostro Cacciatore, con un fare lento che sembra quasi ipnotizzante grazie anche alla splendida cornice audiovisiva messa in piedi dagli sviluppatori. Lo scontro che ne segue non è probabilmente tra i migliori offerti dalla celebre esclusiva PlayStation 4, ma di certo ha uno stile e un'eleganza nell'introduzione che non lascia assolutamente indifferenti.

Drago Famelico - Dark Souls

Creatura ripugnante che vive nelle fogne, nonché custode della chiave che sblocca di uno degli accessi alla Città Infame. Eppure il Drago Famelico in un primo momento non sembra così temibile e raccapricciante: quando si giunge nel suo covo e il mostro fa la sua comparsa, sembra in realtà un essere dalle dimensioni contenute e forse nemmeno così minaccioso. Ma è quando un poco alla volta esce dalla sua tana che il boss svela la sua reale natura, manifestandosi in tutta la sua inquietante forma. Il Drago Famelico inganna il giocatore nei primi secondi del suo ingresso facendo credere di essere una creatura inerme, per poi stupirlo con le sue reali sembianze tutt'altro che rassicuranti: anche per questo resta impresso nella mente dei fan, pur non essendo magari il boss più difficile dell'iconico Action/RPG.

Sif il Grande Lupo Grigio - Dark Souls

Ancora il primo Dark Souls, e stavolta uno dei boss più iconici e riconoscibili del classico FromSoftware. Custode della tomba d Artorias situata nel Giardino Radiceoscura, Sif si presenta ai giocatori in tutto il suo maestoso aspetto, pronto a difendere il luogo sacro tenendo tra i denti la sua spada. Sif colpisce per il suo essere una creatura profondamente diversa rispetto alle altre già affrontate lungo il cammino: un lupo grigio apparentemente normale, dimensioni a parte, bellissimo da vedere e che già dal suo filmato introduttivo dimostra quanto sia una creatura fiera e rispettabile. Ma l'incontro con Sif può essere ben diverso se prima della boss fight si gioca il DLC Artorias of the Abyss, nel quale è impossibile incontrare e liberare la creatura dalla sua prigionia. Arrivato il momento di affrontarlo nel gioco principale, il lupo ci riconoscerà e, con sguardo triste e rassegnato, emetterà un ululato preparandosi poi al combattimento, stavolta però con riluttanza, costretto a farlo forse perché non vuole che il suo amico faccia la stessa fine di Artorias. Anche per questo motivo, è impossibile dimenticare uno dei boss più belli della serie.

Guardiani dell'Abisso - Dark Souls III

Il primo dei Signori dei Tizzoni che si affronta nel corso dell'avventura è in realtà un boss collettivo: i Guardiani dell'Abisso sono una legione di guerrieri e combattono per proteggere il mondo da tutto ciò che fuorisce dall'Abisso. Quando arriva il momento di affrontarli, la loro sequenza introduttiva è tra le più affascinanti di Dark Souls III: due Guardiani si stanno affrontando in combattimento, circondati dai cadaveri di tanti altri loro simili. Uno dei due alla fine ha la meglio e, mentre estrae la spada dal corpo morente del compagno, si accorge della nostra presenza e si prepara così ad affrontarci, puntandoci contro la sua arma. Comincia dunque uno dei combattimenti più belli del terzo capitolo della serie.

Rykard, Signore della Blasfemia - Elden Ring

Quella di Rykard è un'entrata in scena piuttosto particolare, semplicemente perché non avviene subito all'inizio del combattimento: inizialmente il Senzaluce affronta infatti un gigantesco serpente dal temperamento molto aggressivo. Ma proprio quando la faticosa battaglia sembra conclusa, il vero nemico si manifesta agli occhi del giocatore. Attaccato alla testa del serpente, il volto di Rykard si risveglia e si prepara lui stesso a finire il Senzaluce, estraendo dalla bocca della creatura precedentemente sconfitta un'enorme spadone avvolto da viticci carnosi. Proprio quando sembrava finita la vera battaglia ha inizio, dopo uno degli ingressi in scena più inaspettati e memorabili di Elden Ring. Chissà non appena uscirà Elden Ring Shadow of the Erdtree come saranno le comparse sul campo di battaglia dei nuovi, feroci boss pensati da FromSoftware.