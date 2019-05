Epic accusa Paradox di essere avida per aver rimosso Bloodlines 2 dallo store

Epic Games ha lanciato la prima grande svendita sul suono giovane negozio digitale, gli Epic Mega Sale. Forte dell'enorme liquidità a disposizione, oltre ad offrire uno sconto sui titoli del catalogo, ha anche decurtato di 10 € - di tasca sua - il costo di tutti i prodotti con prezzo superiore a 14,99€, anche quelli in prenotazione.

A giudicare dai commenti dei giocatori in rete, la manovra promozionale si sta rivelando un successo e le vendite sono alle stelle. Paradox Interactive, in ogni caso, non l'ha vista di buon occhio, e ha deciso di rimuovere dal negozio Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Il motivo? In alcune regioni del mondo la politica di Epic Games ha portato ad un calo del prezzo del 70%, una svalutazione eccessiva che Paradox non ha voluto tollerare per un prodotto che non vedrà la luce prima del 2020. Il publisher ha preso questa decisione anche se lo sconto di 10€ è offerto da Epic Games e non pesa assolutamente sulle sue finanze. Altre piattaforme di vendita, inoltre, non sono in grado di competere con questi prezzi: Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ricordiamo, non è esclusiva di Epic Games Store.

Parlando dell'accaduto nella sezione commenti del sito russo dtf.ru, il Director of Publishing Strategy Sergey Galyonkin ci è andato giù pesante, definendo Paradox come una compagnia avida. "Il publisher ha improvvisamente cambiato idea. Non hanno perso soldi, hanno significativamente incrementato le vendite e allo stesso tempo hanno ricevuto ciò che gli spetta. Se la compagnia è avida, questa dovrebbe essere la soluzione perfetta - ci sono i saldi, le vendite aumentano, ma il negozio paga lo sconto", ha scritto in russo. Riguardo al deprezzamento eccessivo in alcuni stati, ha dichiarato: "Questo rischio è sempre presente quando ci sono i prezzi regionali".

Nella stessa discussione, successivamente, è emerso che Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ritornerà nel negozio al termine degli Epic Mega Sale.