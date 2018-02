Epic annuncia l'arrivo di una nuova arma in Fortnite: il Fucile da Caccia

Dopo aver dato il benvenuto alla Stagione 3 ha annunciato che ilsarà la prossima arma prevista in arrivo per. Un'aggiunta molto interessante per l'arsenale messo a disposizione dei giocatori.

Stando alle informazioni rilasciate da Epic Games, il nuovo Fucile da Caccia sarà presto disponibile per tutti i giocatori di Fortnite, andando così a introdurre una nuova opzione di fuoco da sfruttare nel corso delle partite. Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, gli sviluppatori hanno pubblicato un'anteprima dell'arma, facendo riferimento alla skill di mira che verrà richiesta con l'utilizzo del nuovo fucile.

Nell'attesa di conoscere una data precisa per la pubblicazione del Fucile da Caccia, vi ricordiamo che a partire da oggi gli utenti Twitch Prime possono scaricare gratuitamente alcuni contenuti aggiuntivi di Fortnite.