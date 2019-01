Epic conferma: Fortnite non girerà sulla nuova console di Soulja Boy

La scorsa settimana il rapper Soulja Boy ha annunciato l'imminente arrivo di una nuova console personalizzata con il suo brand, capace di "far girare anche Fortnite", queste le parole dell'artista, che sono però state smentite da Epic Games.

DualShockers ha contattato Epic Games per chiarimenti in merito, una risposta a riguardo è arrivat dal Senior PR Manager Nick Chester, che molto candidamente ha dichiarato che "no, Fortnite non girerà su dispositivi con Jailbreak o Root a causa delle misure anti pirateria inserite nel codice del gioco."

Parallelamente alla sua carriera da rapper/trapper Soulja Boy ha da poco avviato un business legato all'elettronica di consumo, vendendo sul suo sito Smart Watch, console Android di provenienza asiatica, auricolari Bluetooth e altri dispositivi hi-tech personalizzato con il suo marchio. La prima console portatile si ispirava sin troppo al Game Boy permettendo di giocare con migliaia di titoli protetti da copyright, per questo Nintendo è subito intervenuta chiedendo di bloccare la vendita del Retro SouljaBoy Mini.