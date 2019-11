Epic denuncia un tester di Fortnite per un leak: ha rovinato la sorpresa ai giocatori

Lo scorso mese di ottobre Epic Games ha fatto causa a Ronald Sykes tester accusato di aver leakato la mappa di Fortnite Capitolo 2, rompendo così l'accordo di non divulgazione firmato con la compagnia. Oggi la storia si ripete con Lucas Johnson.

Lucas Johnson è un tester canadese che lavora per l'agenzia Keywords Studios di Montreal, incaricata di testare alcuni aspetti di Fortnite Capitolo 2. Il tester è stato ora trascinato in tribunale, accusato di aver svelato informazioni riservate prima del tempo, violando così l'NDA firmato con Epic Games. Ma cosa è successo esattamente?

Secondo la documentazione, Lucas aveva salvato sul suo computer uno screenshot di un nuovo contenuto non meglio specificato, inviando l'immagine via email ad un altro suo indirizzo. Lo screenshot in questione è poi stato diffuso sul web ma Johnson afferma di "non avere idea del perchè sia finito online" e ribadisce di non averlo condiviso su alcuna piattaforma social.

Epic Games però non crede a questa ipotesi e accusa Johnson di "aver diffuso informazioni riservate su Fortnite, rovinando l'effetto sorpresa ai giocatori e violando i contratti firmati", chiedendo un risarcimento pari a 85.000 dollari. Al momento la corte suprema di Montreal non si è ancora pronunciata, la sentenza è attesa per le prossime settimane.