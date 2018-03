Epic Games: la maggior parte dei 700 dipendenti della compagnia è concentrata su Fortnite

Fortnite è probabilmente il titolo più popolare e giocato del momento.è ben conscia del successo ottenuto, pertanto ha deciso di convogliare gran parte delle sue risorse sul supporto del gioco.

In un'intervista concessa a Glixel di Rolling Stone, il fondatore Tim Seeeney ha dichiarato che la maggior parte dei 700 dipendenti della compagnia è totalmente concentrata su Fortnite. Si tratta di un numero considerevole di sviluppatori, specialmente se consideriamo che al lancio del gioco ce ne erano appena 25 attivi.

Sweeney ha però tranquillizzato i fan dello studio specificando che questa situazione è provvisoria e che non andrà avanti per molto tempo. Presto la compagnia si dedicherà ad altri progetti: "Epic Games è in giro da 27 anni, ci sono senza dubbio altri giochi su cui lavoreremo".

In ogni caso, una notizia del genere non dovrebbe sorprendere visto che probabilmente sono stati convogliati su Fortnite anche tutti gli sviluppatori di Paragon. L'interessante MOBA non è mai riuscito a sfondare davvero e il 26 aprile prossimo chiuderà definitivamente i battenti. A tal proposito Epic Games ha annunciato un'iniziativa davvero lodevole: tutti gli asset del gioco, dal valore stimato di 12 milioni di dollari, verranno messi a disposizione gratuitamente per tutti gli sviluppatori che intendono utilizzarli con l'Unreal Engine 4.

Vi ricordiamo che Fortnite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, iPhone e iPad. La modalità Battaglia Reale può essere giocata in maniera completamente gratuita. Intanto, pare che il successo di Fortnite Mobile stia creando parecchi grattacapi all'interno delle scuole americane.