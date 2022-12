Epic Game Store e giochi gratis: presto in regalo Assassin's Creed?

Contestualmente al lancio delle Offerte delle Feste su Epic Games Store, prosegue l'iniziativa che vede il negozio di Epic Games offrire giochi PC gratis per celebrare le festività natalizie.

Dopo aver avuto la possibilità di riscattare LEGO Builder's Journey gratis su Epic Games Store, è già tempo di interrogarsi su quali altri titoli potrebbero trovare spazio all'interno della promozione. A stuzzicare la curiosità del pubblico è ancora una volta il noto insider Bilibili-kun, che dalle colonne di Dealabs continua ad offrire anticipazioni. Spesso esatte, queste ultime accendono ora i riflettori sulla serie di Assassin's Creed.

Il leaker ha infatti pubblicato un indizio legato alla possibile identità del gioco gratis del 28 dicembre 2022. Nel post, Bilibili-kun ha inserito uno strano simbolo, che la community di Reddit ha rapidamente identificato come la rappresentazione della lettera Z all'interno della lingua cabila, un dialetto berbero. In aggiunta, il simbolo pare molto simile a quanto raffigurato sulla moderna bandiera cabila. Tali osservazioni hanno portato l'utenza a evidenziare come lo stesso protagonista di Assassin's Creed: Origins fosse originario proprio della comunità berbera. Che l'indizio offerto da Bilibili-kun rappresenti proprio un riferimento a Bayek?Per saperne di più sul gioco misterioso offerto in regalo da Epic Games Store, non resta che attendere ancora pochi giorni!