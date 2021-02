Epic Game Store Showcase: attesi nuovi annunci e tanti sconti, anche su Cyberpunk 2077

Epic Games ha appena annunciato lo Showcase Primaverile dell'Epic Games Store, durante il quale ci verrà offerto un assaggio dei nuovi giochi in arrivo nel corso del 2021 sul negozio digitale... e non solo!

L'appuntamento con lo showcase è fissato alle ore 20:00 di giovedì 11 febbraio sul canale Twitch di Epic Games. L'evento ci è stato presentato in questo modo: "Unisciti a noi mentre diamo un'occhiata ad alcuni dei giochi che usciranno quest'anno sull'Epic Games Store. Abbiamo creato una raccolta di nuovi annunci, sessioni di gioco e approfondimenti presentati dagli sviluppatori che realizzano i giochi che tutti amiamo". L'annuncio, tra l'altro, arriva a pochi giorni dalle altisonanti parole di un portavoce della compagnia, che ci ha promesso l'arrivo nei prossimi due anni di un numero di esclusive superiore a quello degli anni scorsi.

Lo showcase fornirà a Epic Games il pretesto perfetto per lanciare una nuova promozione sul suo negozio digitale. Dalle 17:00 dell'11 febbraio alla stessa ora del 25 febbraio potrete trovare su Epic Games Store una valanga di giochi in offerta, tra i quali spiccheranno Cyberpunk 2077 (-10%), Star Wars Squadrons (-40% per tutti, -50% per i possessori di Star Wars Battlefront 2), Star Wars Jedi Falle Order (-50% per tutti, -55% per i possessori di Star Wars Battlefront 2), Assassin's Creed Valhalla (-20%), Hades (-20%) e ShowRunner (-40%). È già possibile consultare in anteprima l'intera lista dei giochi che verranno scontati sull'Epic Games Store.