Epic Game Store: svelati altri tre giochi gratis in arrivo la prossima settimana

Come promesso, oggi alle 17:00 Epic Games ha reso disponibile un nuovo gioco gratuito per tutti gli utenti del suo Store, ovvero Farming Simulator 19 per PC.

La compagnia americana, come ha messo in chiaro qualche settimana fa, non intende lasciare a secco i suoi giocatori, quantomeno per tutto il 2020, e ha già svelato i giochi gratuiti per PC della prossima settimana. Ne parliamo al plurale perché sono ben tre! A partire dalle ore 17:00 di giovedì 7 febbraio verranno resi disponibili in maniera completamente gratuita Carcassone, Ticket to Ride e Pandemic.

Il primo è l'adattamento videoludico dell'omonimo e celebre gioco da tavolo incentrato sul posizionamento di tessere, mentre il secondo è un'avventura ferroviaria nella quale bisogna collegare le città e raggiungere le destinazioni prima degli altri. Pandemic è invece un titolo strategico in cui bisogna fronteggiare le quattro malattie mortali sparse per tutto il mondo.

A partire dall'ora e dalla data stabilite potrete scaricare gratuitamente i tre giochi dirigendovi a questo indirizzo, dove trovate già disponibile Farming Simulator 19.