Epic Games: l'accordo con Sony non trasformerà Fortnite e altre IP in esclusive

Sebbene Sony abbia acquistato una quota di minoranza di Epic Games con un investimento di ben 250 milioni di dollari, pare che l'accordo non influirà in alcun modo sulle piattaforme di destinazione dei prossimi giochi della software house.

Molti utenti si sono mostrati preoccupati dalla notizia di oggi, credendo che i prossimi capitoli di proprietà intellettuali di successo potessero diventare in futuro, almeno su console, delle esclusive PS5. Analizzando infatti l'annuncio fatto in serata, possiamo apprendere che l'obiettivo delle due aziende è quello di "collaborare per apportare un miglioramento che permetta di raggiungere lo stato dell'arte nel campo della tecnologia, dell'intrattenimento e dei servizi online". Sembra quindi sia confermato che questo accordo non porterà alla mancata uscita dei prossimi giochi Epic Games su Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Non è da escludere in ogni caso che i titoli Epic Games che approderanno su console Sony potranno vantare contenuti esclusivi, un po' come accade ormai da tempo con i pacchetti di skin di Fortnite Capitolo 2, disponibili in maniera gratuita per chiunque disponga di un abbonamento al servizio PlayStation Plus.

Un'altra possibilità, ancora non confermata, è l'arrivo di ulteriori esclusive Sony su PC, piattaforma sulla quale potrebbero approdare esclusivamente su Epic Games Store. Insomma, un accordo del genere potrebbe avere numerose conseguenze interessanti e solo il tempo ci permetterà di scoprire in che modo i due colossi sfrutteranno questa partnership.