Epic Games acquisisce RAD: vantaggi per Fortnite e altri giochi in Unreal Engine

La famiglia di Epic Games continua ad espandersi grazie ad una nuova acquisizione: da oggi, infatti, anche RAD Game Tools contribuirà allo sviluppo di Fortnite e degli altri prodotti che fanno utilizzo dell'Unreal Engine.

Per chi non conoscesse RAD Game Tools, parliamo di un'azienda molto importante del settore videoludico e la cui tecnologia, acquisita da Epic Games con la compagnia, è stata implementata in più di 25.000 titoli nel corso degli ultimi anni. La tecnologia in questione consiste in una tecnica di compressione grazie alla quale non solo è possibile migliorare i tempi di caricamento ma anche velocizzare il caricamento delle texture e aumentare la qualità visiva dei prodotti. Si tratta quindi di un acquisto che potrebbe nei prossimi mesi e anni iniziare a dare i primi frutti non solo grazie ai futuri aggiornamenti di Fortnite Capitolo 2, ma anche essere implementata perfettamente nell'Unreal Engine per semplificare la vita degli sviluppatori e migliorare i loro giochi. Va precisato che l'acquisizione di RAD Game Tool da parte di Epic Games non impedirà all'azienda di collaborare con altre software house, visto che come è scritto nell'annuncio sul sito ufficiale dei creatori dell'Unreal Engine sarà ancora possibile acquistare una licenza per l'utilizzo della tecnologia di compressione.

