Epic Games ha comprato Aquiris: nasce la nuova Epic Games Brasil

È passata appena una settimana da quando Epic Games ha annunciato la sua intenzione di fare compere nel mercato videoludico. La compagnia di Tim Sweeney c'ha messo davvero poco a concretizzare i suoi buoni propositi, avendo appena acquisito Aquiris e fondato di conseguenza la nuova sussidiaria Epic Games Brasil.

Fondata da Amilton Diesel, Mauricio Longoni e Israel Mendes a Porto Alegre in Brasile nel 2007, Aquiris s'è distinta in questi anni specialmente in ambito mobile (ma non solo) per aver sviluppato giochi come Horizon Chase, Wonderbox e Looney Tunes: World of Mayhem. Entrando a far parte della famiglia di Epic Games, la software house ha cambiato nome in Epic Games Brasil, configurandosi tra l'altro come la prima e finora unica sussidiaria sudamericana del gigante dell'intrattenimento videoludico.

Riferendosi all'affare, il cui valore non è stato rivelato, l'Head of Third-Party Publishing di Epic Games Hector Sanchez ha dichiarato: "Siamo onorati dall'opportunità di rinforzare i nostri rapporti con uno dei migliori studi della crescente ed importante scena dello sviluppo latinoamericana".

D'ora in avanti, Epic Games Brasil si dedicherà alla creazione di contenuti ed esperienze social all'interno dell'universo di Fortnite, punta di diamante dell'offerta videoludica della compagnia madre. A tal proposito, il CEO e fondatore dello studio brasiliano Mauricio Longoni ha affermato: "Siamo felici di poter utilizzare la nostra esperienza nell'utilizzo dell'Unreal Engine per contribuire allo sviluppo e al futuro di Fortnite".