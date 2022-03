Epic Games ha acquisito Bandcamp, la piattaforma dedicata ai musicisti

Epic Games va oltre i confini del gaming per esplorare il mondo musicale, e lo fa ufficializzando l'acquisizione di Bandcamp, nota piattaforma online particolarmente apprezzata dai musicisti indipendenti.

Il funzionamento di Bandcamp non verrà alterato in alcun modo, stando a quanto viene riportato nelle dichiarazioni ufficiali. L'acquisizione servirà però ad un'ulteriore espansione del servizio e ad un sensibile miglioramento dell'infrastruttura tecnologica grazie all'ausilio di Epic Games.

"Bandcamp continuerà a operare come mercato autonomo e comunità musicale. […] I prodotti e i servizi non andranno da nessuna parte, continueremo a costruire Bandcamp attorno al nostro modello di entrate che dà priorità all'artista (i quali ottengono una media dell'82% da ogni vendita), avrete ancora lo stesso controllo su come offri la tua musica, i Bandcamp Fridays continueranno come previsto e il Daily continuerà a mettere in evidenza la diversificata e straordinaria musica sul sito. Tuttavia, dietro le quinte stiamo lavorando con Epic per espanderci a livello internazionale e portare avanti lo sviluppo di Bandcamp, dalle basi come le pagine dei nostri album, le app mobili, gli strumenti di merchandising, il sistema di pagamento e le funzionalità di ricerca e scoperta, a iniziative più recenti come la nostra stampa di vinili e i servizi di live streaming".



Epic Games non ha specificato con chiarezza quali obiettivi aziendali intende perseguire con questa acquisizione, limitandosi ad affermare che l'operazione fa parte del piano per "supportare i creativi in tutti i media".

Secondo un marchio registrato di recente, sembra che Epic Games sia interessata a costruire il suo metaverso.