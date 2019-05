Epic Games acquista Rocket League e il team Psyonix

Epic Games ha annunciato l'acquisizione degli sviluppatori di Rocket League, Psyonix, e insieme allo studio la compagnia acquisisce i diritti di sfruttamento di uno dei giochi più popolari degli ultimi anni.

Rocket League arriverà su Epic Games Store entro fine anno e quando questo avverrà non sarà più disponibile per l'acquisto su Steam, sebbene gli utenti potranno continuare a giocare anche sulla piattaforma Valve. Al momento non ci sono dettagli sulle cifre dell'acquisizione, che dovrebbe essere perfezionata in primavera, Epic Games e Psyonix fanno sapere che "per quanto riguarda Rocket League, niente cambierà nel breve periodo, mentre stiamo riorganizzando le competizioni eSport."

Rocket League continuerà ad essere supportato a lungo su tutte le piattaforme e il team "continuerà a lavorare per fornire aggiornamenti continui e frequenti", Psyonix ha voluto rassicurare tutti a riguardo, confermando che la società continuerà a oprare come fatto fino ad oggi, con il vantaggio di avere maggiori risorse economiche e una struttura di marketing adeguata alle spalle.