Epic Games annuncia l'acquisto della piattaforma per creator ArtStation

Epic Games ha annunciato l'acquisto della famosa piattaforma dedicata agli artisti digitali ArtStation che da oggi entrerà a far parte della famiglia guidata da Tim Sweeney. Con questo matrimonio le due aziende puntano ad integrare funzionalità e strumenti utili per i creator di tutto il mondo.

ArtStation è una piattaforma online che mette in comunicazione artisti digitali dediti al mondo dei videogiochi, dei media e dell'intrattenimento in generale, consentendo la condivisione del proprio portfolio e la ricerca di opportunità lavorative nell'industria di riferimento. Come si legge nel comunicato ufficiale: "Con Epic, ArtStation continuerà ad operare come brand indipendente collaborando a stretto contatto con il team di Unreal Engine. Unendo le forze, ArtStation e Unreal Engine saranno in grado di potenziare la creatività della community con strumenti, risorse e connessioni".

Contemporaneamente all'acquisizione, Epic Games ha annunciato una riduzione dei costi per il marketplace di ArtStation: le commissioni per i creator passeranno dal 30% al 12% mentre per i membri Pro la riduzione sarà dal 20% all'8% e fino al 5% per i lavori self-promoted. Kevin Strike, co-fondatore della società, ha dichiarato: "ArtStation è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi siti per creativi su internet ed è diventata una vetrina per il nostro settore. Come parte di Epic saremo in grado di accelerare la crescita di ArtStation e di aiutare la community in modi che prima potevamo solo immaginare".

Insomma, Epic continua a rafforzare la propria presenza sul mercato e a consolidare le proprie partnership che coinvolgono altri colossi come Sony.