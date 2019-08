Epic Games apre un nuovo studio guidato dagli autori di Turrican

Epic Games ha intenzione di continuare a crescere, come dimostra la recente apertura di un nuovo studio. Lo ha annunciato la stessa software house, proprietaria dell'Unreal Engine e autrice del successo di Fortnite, che ha svelato anche chi saranno i leader della nuova base sita in Germania.

Si tratta di Achim Moller e Julian Eggebrecht, rispettivamente ex CEO ed ex Presidente di Factor 5, lo studio che ha dato i natali a giochi come Turrican e Star Wars: Rogue Squadron. I due hanno inoltre lavorato per aziende del settore importantissime, come Nintendo e Sony, ma anche per Netflix, Amazon e Hulu.

Stando al comunicato dell'annuncio, Eggebrecht e Moller si sono uniti al team di Epic Games come parte del programma dell'azienda di concentrarsi maggiormente sui media interattivi e le tecnologie per lo streaming. "All'origine del successo di Epic ci sono individui capaci e appassionati. La Germania è una nazione molto avanti sul fronte tecnologico e vogliamo estendere la nostra presenza lì, creando al contempo nuovi ruoli e assumendo talenti straordinari" ha detto Eggebrecht.

Lo studio avrà sede a Colonia ed Epic Games sta già assumendo nuovi impiegati per cominciare a renderlo operativo.

Recentemente Epic Games si è schierata contro le loot box insieme ad altre importanti software house.