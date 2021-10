Epic Games: arrivano gli Obiettivi per i giochi dello Store, ecco tutti i dettagli

Dalle colonne del proprio blog ufficiale, i curatori di Epic Games Store preannunciano l'introduzione a breve degli Achievements e, con essi, di un nuovo sistema di Obiettivi Sbloccabili per i giochi scaricati dal negozio digitale del colosso videoludico americano.

Come sottolineato dai rappresentanti dell'azienda della Carolina del Nord, i nuovi Obiettivi di Epic rientreranno nel prossimo aggiornamento del client di Epic Games Store e sarà messo a disposizione di tutti gli sviluppatori che desiderano implementarlo nei propri giochi, sia in quelli già lanciati che, ovviamente, nei titoli futuri.

Nella prima tornata di videogiochi disponibili su Epic Games Store che vedrà l'introduzione degli Achievements rientreranno Rocket League, Hades, Pillars of Eternity, Humankind, Zombie Army 4, Defense Grid e tanti altri.

Il nuovo sistema degli Obiettivi di Epic distribuirà i punti XP su quattro categorie di trofei sbloccabili: Bronzo (da 5 a 45 XP), Argento (da 50 a 95 XP), Oro (da 100 a 200 XP) e infine Platino (250 XP). I giochi su cui sono presenti gli Achievements possiedono ora una nuova pagina su Epic Games Store per tenere traccia dei progressi già compiuti.

Epic Games ci tiene inoltre a sottolineare come il nuovo sistema degli Achiements non cancellerà i precedenti sistemi adottati dai singoli team di sviluppo per gestire i propri obiettivi sbloccabili: la nuova funzione di Epic si andrà a integrare con quelle già esistenti, con tanto di trasferimento automatico dei Punti XP sul proprio account.