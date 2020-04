Epic Games: in arrivo un Invitational di Fortnite da due milioni di Dollari

Epic Games ha annunciato l'arrivo di un nuovo Invitational per le Fortnite Series: l'obbiettivo è quello di avere seicento giocatori per regione e di metter sul piatto, in tutto, circa due milioni di Dollari.

La scena competitiva verrà suddivisa nelle canoniche sette regioni: Europa, NA East, NA West, Brasile, Asia e Oceania. Circa quattrocento giocatori verranno invitati in base ai piazzamenti ottenuti attraverso le Fortnite Champion Series, mentre altri cento otterranno la qualificazione diretta secondo la discrezione della stessa Epic Games.

L'ultimo centinaio si potrà qualificare attraverso open qualifier ovviamente suddivisi per zona di appartenenza.

L'Invitational dovrebbe iniziare ufficialmente sabato 9 maggio e durerà, in totale, tre weekend.

Epic ha anche rivelato che l'Open Qualifier verrà organizzato il prossimo 2 maggio, per i 100 slot "liberi" di cui abbiamo fatto cenno poco fa.

Coloro che si sono qualificati direttamente grazie ai piazzamenti nelle Champions Series sono così suddivisi: Top 100 dalle Season 2 PC FNCS Finals; Top 100 dalle Season 2 Console/Mobile FNCS Finals; Top 100 dalle Season 1 FNCS Finals; Top 100 dalle Season X FNCS Finals.

L'Invitational sarà un torneo individuale, quindi il format sarà “Solo”.

Sul sito ufficiale è possibile trovare tutte le informazioni attualmente disponibili per l'evento.