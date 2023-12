Epic Games batte Google: Play Store è un monopolio su Android e danneggia la concorrenza

Epic Games Store ha vinto la causa contro Google: il tribunale federale ha dichiarato che le pratiche adottate da Big G per la gestione del Play Store non sono corrette e la compagnia di Mountain View sarebbe solita mettere in atto pratiche commerciali pensate per danneggiare la libera concorrenza.

Il primavera, Apple ha vinto l'appello contro Epic Games, con i giudici che hanno escluso che App Store sia un monopolio, nel caso del Play Store invece sono stati riscontrati comportamenti irregolari legati al sistema di retribuzione per gli sviluppatori e sopratutto agli accordi con altre aziende per evitare il lancio di store digitali concorrenti sulla piattaforma Android.

Ma Google non ci sta e sottolinea come "Android e Google Play offrono più scelta rispetto a qualsiasi altro ecosistema mobile", dunque l'azienda ricorrerà in appello per far valere le sue ragioni. Epic Games si è dimostrata invece soddisfatta della sentenza, la casa di Fortnite e dell'Unreal Engine 5 afferma che grazie a questa vittoria "abbiamo dimostrato come le pratiche di Google legate a Play Store siano illegali, di fatto si tratta di un monopolio che soffoca la concorrenza."

Durante il processo, continua Epic Games, sono emerse prove che vedono Google disposta a pagare miliardi di dollari le aziende concorrenti per far chiudere i loro store, inoltre sarebbero stati messi sul banco anche accordi vantaggiosi con i produttori di hardware in cambio dell'esclusione di store alternativi a Play Store dagli smartphone e tablet in questione.

Nel 2018, Google voleva acquistare Epic Games, in seguito la compagnia avrebbe offerto 147 milioni di dollari per avere Fortnite su Play Store ma nessuna di queste proposte ha avuto seguito.