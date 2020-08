Da Max Payne a Control, Epic Games celebra il 25° anniversario di Remedy Entertainment

Epic Games ha pubblicato un nuovo video per celebrare il venticinquesimo anniversario di Remedy Entertainment. Nel filmato lo studio finlandese ricorda le proprie origini, raccontando il percorso che lo ha portato all'accordo con il colosso americano.

Lo scorso marzo infatti Epic Games Publishing, tramite le parole dello stesso fondatore Tim Sweeny, aveva annunciato di aver raggiunto un accordo di pubblicazione con tre studi del calibro di Remedy Entertainment, Playdead e Gen Design. Oggi, in occasione del 25° anniversario dello studio finlandese, i creatori di Unreal Engine hanno voluto festeggiare l'evento con un filmato che sottolinea il legame tra le due società.

La nota ufficiale che accompagna il video tesse le lodi di Remedy, mettendo in risalto la grande stima di Epic nei confronti dei creatori di Max Payne: "Per oltre due decenni Remedy ha fornito esperienze di gioco di altissimo livello che, nel corso degli anni, hanno lasciato un ricordo indelebile nei giocatori. La storia drammatica del cinico detective e l'innovativo gameplay con effetti bullet-time di Max Payne. Le imprese per svelare i misteri di Bright Falls nel thriller psicologico Alan Wake. L'azione sovrannaturale da cardiopalma in terza persona di Control. I giochi di Remedy occupano un posto speciale nei nostri cuori".

In attesa di conoscere i nuovi progetti in cantiere di Remedy Entertainment, i ragazzi di Espoo hanno pubblicato il secondo DLC di Control che riporta in auge il personaggio di Alan Wake. Potete trovare la recensione di AWE sulle pagine di Everyeye.