Epic Games colpita dalla FTC: dovrà pagare $520 milioni per pratiche scorrette in Fortnite

Dopo la causa intentata ai danni di Microsoft per l'acquisizione di Activision, la Federal Trade Commission ha imposto ad Epic Games due salatissime multe da 520 milioni di dollari in totale per pratiche scorrette in Fortnite nei confronti dei videogiocatori, ed in particolare di quelli minorenni.

La FTC ha affermato che Epic pagherà una sanzione di $275 milioni per aver violato il Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) e $245 milioni per rimborsare i consumatori indotti a compiere addebiti indesiderati. L'ente afferma che Epic ha violato il COPPA raccogliendo le informazioni personali dei giocatori di Fortnite di età inferiore ai 13 anni senza avvisare i genitori o ottenere il consenso verificabile da un tutore. Viene inoltre dichiarato che Epic ha violato l'FTC Act abilitando per impostazione predefinita le comunicazioni vocali e di testo in tempo reale per bambini e adolescenti, con il risultato che alcuni giocatori sono stati vittime di bullismo, minacce, molestie ed esposti a problemi pericolosi e psicologicamente traumatizzanti. A Epic sarà ora vietato abilitare le comunicazioni vocali e di testo per bambini e adolescenti a meno che non venga fornito un consenso attraverso un'impostazione della privacy.



In una denuncia separata, la FTC ha affermato che Epic ha utilizzato "modelli e pratiche oscure di fatturazione" per indurre giocatori di tutte le età a fare acquisti indesiderati e consentire ai bambini di accumulare addebiti non autorizzati senza alcun coinvolgimento dei genitori: "La configurazione dei pulsanti controintuitiva, incoerente e confusa di Fortnite ha portato i giocatori a incorrere in addebiti indesiderati basati sulla pressione di un singolo pulsante", ha affermato la FTC. "Ad esempio, i giocatori potrebbero ricevere addebiti mentre tentano di riattivare il gioco dalla modalità di sospensione, mentre il titolo si trova in una schermata di caricamento o premendo un pulsante adiacente mentre tentano semplicemente di visualizzare l'anteprima di un oggetto". Fino al 2018, Epic consentiva ai bambini di acquistare la valuta di gioco di Fortnite semplicemente premendo i pulsanti senza richiedere alcuna azione o consenso dei genitori o del titolare della carta. La FTC ha affermato che Epic ha ignorato più di un milione di reclami degli utenti su giocatori a cui sono stati richiesti pagamenti in modo ingannevole.

La FTC dichiara che Epic ha bloccato gli account dei giocatori che hanno contestato addebiti non autorizzati con le loro società di carte di credito, il che significa che è stato loro impedito di accedere a qualsiasi contenuto che avevano precedentemente acquistato. "Come fanno notare i reclami, Epic ha utilizzato impostazioni predefinite invasive per la privacy e interfacce ingannevoli che hanno ingannato gli utenti di Fortnite, inclusi adolescenti e bambini", ha affermato la presidente della FTC Lina Khan.

Epic Games ha raggiunto un accordo per il pagamento di 520 milioni di dollari in totale, ed ha accettato i termini "perché vogliamo che Epic sia in prima linea nella protezione dei consumatori e fornisca la migliore esperienza ai nostri giocatori". La compagnia ha quindi aggiunto: "Le leggi non sono cambiate, ma la loro applicazione si è evoluta e le prassi consolidate del settore non sono più sufficienti. Il vecchio status quo per il commercio e la privacy in-game è cambiato e molte pratiche degli sviluppatori dovrebbero essere riconsiderate. Negli ultimi anni, abbiamo apportato modifiche per garantire che il nostro ecosistema soddisfi le aspettative dei nostri giocatori e regolatori. Condividiamo i principi alla base di equità, trasparenza e privacy che la FTC applica e le pratiche a cui si fa riferimento nei reclami della FTC non rispecchiano il modo in cui funziona Fortnite".

Intanto, Phil Spencer ha promesso battaglia alla FTC per la causa intentata contro Microsoft.