Epic Games compra Cubic Motion, azienda specializza nella creazione di volti realistici

Dopo aver comprato Quixel e la tecnologia di MegaScans, i vertici di Epic Games ufficializzano l'acquisizione di Cubic Motion, un'azienda di Manchester specializzatasi in questi anni nella realizzazione di volti realistici per videogiochi, film e progetti digitali.

La lunga collaborazione con Epic Games viene così finalizzata con l'acquisizione di Cubic Motion da parte del colosso videoludico statunitense. Nel corso di questi anni, l'azienda capitanata dal Dr. Gareth Edwards ha contribuito a plasmare alcuni tra i volti più realistici dell'industria dell'intrattenimento digitale, basti citare a tal proposito le partership con Sony Santa Monica e Ninja Theory per le animazioni facciali dei protagonisti di God of War su PS4 ed Hellblade Senua's Sacrifice.

Sempre dagli studi di Cubic Motion è uscita la sorprendente tech demo Siren ammirata nel corso della Game Developers Conference del 2018, grazie alla quale abbiamo avuto un piccolo assaggio della tecnologia iper-realistica che darà vita ai volti umani digitali di nuova generazione.

In virtù dell'acquisizione di Cubic Motion tra le aziende della famiglia Epic Games, non sappiamo se gli strumenti di sviluppo e i middleware realizzati dall'azienda britannica continueranno ad essere offerti alle altre software house che utilizzeranno i propri motori grafici o se, al contrario, il loro impiego sarà subordinato d'ora in avanti all'adozione dell'Unreal Engine 4 e delle sue future iterazioni.