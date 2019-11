Epic Games compra Quixel: Unreal Engine 4 abbraccia la next-gen con MegaScans

Le alte sfere di Epic Games annunciano di aver finalizzato l'acquisizione di Quixel, una società nata nel 2011 e specializzatasi in questi ultimi anni nella creazione e nella distribuzione di librerie grafiche fotorealistiche per sviluppatori di videogiochi, film in computer grafica e progetti interattivi.

Con Quixel, i vertici di Epic ottengono anche il controllo di MegaScans, la tecnologia utilizzata dalla startup per realizzare delle ambientazioni incredibilmente dettagliate servendosi della fotogrammetria digitale e delle scansioni tridimensionali di ambienti reali.

Un assaggio delle enormi potenzialità di MegaScans e delle solusioni software elaborate da Quixel lo abbiamo avuto a marzo con la presentazione dell'avveniristica tech demo Rebirth durante la GDC 2019. Prima di questo annuncio, recentemente il video di Rebirth è balzato curiosamente agli onori della cronaca per le oggettive somiglianze tra i suoi scenari naturali e le ambientazioni post-apocalittiche di Death Stranding.

Grazie all'acquisizione di Quixel, Epic Games promette di mettere gratuitamente a disposizione di tutti gli sviluppatori, i designer e i programmatori di Unreal Engine 4 le tecnologie di fotogrammetria next-gen e le librerie grafiche di MegaScans sin dal prossimo aggiornamento del motore grafico e dei relativi tool che dovrebbe avvenire a breve. In attesa di scoprire quali risvolti potrà mai avere l'acquisizione di Quixel con l'avvento di PS5 e Xbox Scarlett, in calce all'articolo vi riproponiamo il video della tech demo Rebirth che testimonia le enormi capacità di questa tecnologia, specie se applicata in congiunzion con middleware grafici che adottano il Ray Tracing per simulare l'illuminazione in tempo reale.