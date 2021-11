Epic Games ha comprato Harmonix, studio di Rock Band: lavorerà su Fortnite

Epic Games ha appena accolto nella sua famiglia Harmonix, azienda statunitense di Boston che negli ultimi vent'anni si è distinta per la creazione di videogiochi musicali come Guitar Hero, Rock Band, Dance Central, Fantasia: Music Evolved e Fuser.

A dare l'annuncio dell'acquisizione è stata la stessa Harmonix con un comunicato stampa affidato ai propri canali ufficiali. "Questo è un giorno monumentale per il team, che non sarebbe stato possibile senza il vostro supporto, i nostri fan - grazie!".

Il comunicato non rivela informazioni circa la somma di denaro sborsata da Epic Games, ma rassicura i fan sul futuro dei giochi della compagnia. I piani per i DLC di Rock Band nel 2021 e oltre proseguiranno immutati, esattamente come le stagioni di Rivals - la venticinquesima è già stata programmata, mentre per la successiva ci sono già molte idee. Nessun cambiamento neppure per Fuser e tutti gli altri giochi, che continueranno ad essere disponibili anche su Steam.

Dopo aver specificato di non aver in programma la produzione di nuovi strumenti musicali per Rock Band, Harmonix ha svelato che in futuro si concentrerà sulla creazione di nuovi viaggi musicali ed elementi di gameplay per Fortnite "Non siamo ancora pronti per svelarvi dei dettagli specifici, ma l'intero team è incredibilmente emozionato. Restate sintonizzati", hanno infine dichiarato i ragazzi di Harmonix.