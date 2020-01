Epic Games conferma: un gioco PC gratis alla settimana su Epic Store per tutto il 2020

I rappresentanti di Epic Games confermano la volontà di far proseguire per tutto il 2020 l'iniziativa promozionale che ha permesso agli utenti PC di riscattare e scaricare gratuitamente un videogioco alla settimana dalle pagine di Epic Games Store.

Dalle pagine del blog ufficiale di Epic, il colosso videoludico statunitense festeggia i traguardi raggiunti nel 2019 anche grazie a questo genere di iniziative, da qui la loro intenzione di continuare sulla medesima strada e di sfruttarne la crescente popolarità per ampliare i servizi dello store.

L'infografica che accompagna l'annuncio del proseguimento della promozione del gioco settimanale gratis su Epic Store fino alla fine del 2020 illustra i successi del negozio digitale di Epic Games quantificandoli nei 108 milioni di clienti PC dello Store e nei 680 milioni di dollari spesi da questi ultimi sul negozio, di cui 251 milioni spesi per giochi di terze parti.

Sempre nel corso del 2019, Epic Games ha permesso all'utenza PC di riscattare ben 73 giochi gratuiti, per un totale di 200 milioni di copie digitali rivendicate: tra i giochi regalati dall'azienda che ha dato vita al fenomeno videoludico di Fortnite, citiamo What Remains of Edith Finch, The Witness, Alan Wake, Subnautica, Celeste e Superhot.