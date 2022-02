Epic Games sta creando il proprio metaverso? Registrato un marchio sospetto

Epic Games non sembra attualmente impegnata soltanto nell'arricchire sempre di più l'offerta del suo iconico Fortnite, ma potrebbe presto allargare i propri orizzonti verso i nuovi trend emergenti, con una particolare attenzione rivolta soprattutto ai metaversi.

Alla fine del 2021, infatti, è stato registrato il trademark "Epic Games Megaverse", che lascia appunto intendere l'interesse dell'azienda verso il metaverso, considerato inoltre come la descrizione del marchio copra un'ampia serie di beni e servizi disparati. Inoltre, lo scorso martedì 1 febbraio Spire Animation Studios ha annunciato pubblicamente che Epic ha fatto investimenti sulla loro compagnia, con tutta probabilità proprio in ottica metaverso da arricchire con produzioni d'animazione. Da non dimenticare, inoltre, che la casa di Fortnite già lo scorso aprile si è già mossa verso tale direzione, investendo circa un miliardo di dollari a supporto di questi piani d'espansione.

Epic sta quindi tracciando una strada ben delineata per il proprio futuro, e non è da escludere che sentiremo parlare molto presto del suo metaverso e cosa effettivamente offrirà agli utenti. Nel frattempo, Epic Games ha aperto un nuovo studio in Polonia, guidato dagli autori di Linger in Shadows. Negli ultimi mesi del 2021, invece, Epic Games ha acquistato Harmonix: lo studio di Rock Band è stato messo al lavoro su Fortnite.