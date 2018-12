Epic Games e Cross-Platform: nel 2019 Infrastrutture Gratuite per Altri Sviluppatori

Fortnite: Battle Royale gode ormai da tempo di un successo senza precedenti. Per ampliare l'accesso al titolo, Epic Games si è a lungo battuta per convincere i diversi attori dell'industria videoludica a consenire il cross-platform per il gioco.

Ora, la Software House va ancora oltre, annunciando un'interessante iniziativa, volta a favorire lo sviluppo di infrastrutture di gioco cross-platform non solo per Fortnite, ma per l'intera industria videoludica. Epic Games ha infatti dichiarato che nel corso del prossimo anno renderà disponibile ad altri sviluppatori il frutto dell'esperienza da loro realizzata con Fortnite. Nello specifico, la Software House ha affermato: "Nel corso del 2019, lanceremo un ampio set di servizi per il gioco cross-platform originariamente realizzati per Fortnite, e testati da 200.000.000 di giocatori su sette piattaforme. Questi servizi saranno gratuiti per tutti gli sviluppatori, e saranno aperti a tutti gli engine, le piattaforme e gli store".

Un'iniziativa sicuramente interessante da parte di Epic Games, la quale sembra star attraversando una fase di espansione e consolidamento particolarmente florida. Infatti, è di soli pochi giorni fa la notizia dell'apertura, da parte della Software House, di un proprio Store Online. In merito a quest'ultima iniziativa, potete leggere sulle pagine di Everyeye un nostro speciale, realizzato da Daniele D'Orefice.