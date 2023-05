Epic Games oltre Fortnite Capitolo 5: un leak svela tutti i progetti in lavorazione

Pare che Epic Games non riesca più a tenere i segreti come un tempo e, dopo il leak riguardante la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 4, che introdurrà la skin di Optimus Prime, è emersa in rete una mail interna che svela quali progetti sono in lavorazione presso la software house.

All'interno del messaggio inviato ai dipendenti dell'azienda responsabile della creazione dell'Unreal Engine 5 vengono esplicitamente citati alcuni progetti in cantiere, alcuni dei quali non sono legati a Fortnite. Stando al contenuto della mail, Epic Games vuole che tutte le forze della software house vengano concentrate su cinque diversi progetti. Il primo di questi è ovviamente Fortnite Capitolo 5, prossimo grande aggiornamento del battle royale gratis la cui finestra di lancio è un mistero, sebbene sia improbabile un suo arrivo prima della fine del 2024. Sempre legati al free to play troviamo gli aggiornamenti per l'UEFN, ovvero l'editor conosciuto come modalità Creativa 2.0, e l'esperienza di gioco a tema LEGO che prima o poi arriverà in Fortnite e di cui non si hanno al momento informazioni concrete.

Slegati da Fortnite sono invece due progetti chiamati "Harmonix Festival" e "Rocket League Racing": non sappiamo cosa siano, ma presumiamo si tratti dei nuovi giochi di Harmonix e Psyonix, entrambi team acquisiti da Epic Games. Nel caso di Psyonix, è probabile che sia in lavorazione il seguito di Rocket League, invece non sappiamo cosa aspettarci da Harmonix, sebbene sia quasi sicuramente un nuovo rhythm game.

