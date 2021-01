Epic Games inarrestabile: acquisto di oltre 980.000 m² per la nuova sede

Dopo un 2020 di continua crescita, che ha visto Epic Games protagonista assoluto sulla scena videoludica, il colosso non sembra essere intenzionato a rallentare il ritmo.

La presentazione dell'Unreal Engine 5, l'annuncio di nuove esclusive per Epic Games Store, l'accordo di pubiishing con Remedy e la partnership con Sony sono solo alcuni degli esempi dei passi intrapresi dalla compagnia nel corso dell'ultimo anno. Ora, il 2021 viene inaugurato in grande stile, con l'annuncio dell'acquisto del Cary Towne Center, centro commerciale al coperto con superficie pari a oltre 980.000 m², situata in North Carolina. L'impressionante complesso è destinato a ospitare quella che sarà la nuova sede centrale di Epic Games.

Il processo convertirà il Cary Town Center in un vero e proprio campus, in grado di ospitare sia uffici sia spazi ricreativi, con l'obiettivo di dar vita a una struttura capace di rivelarsi adatta ad assecondare la crescita futura della società videoludica. I lavori prenderanno il via già nel corso di quest'anno, riferisce la stessa Epic Games, con conclusione prevista per il 2024. Durante la fase di transizione, Epic Games conserverà l'attuale sede centrale in Crossraods Boulevard, sempre presso la città di Cary, che ospita la compagnia di videogiochi ormai da circa un ventennio.