Epic Games interrompe lo sviluppo di Unreal Tournament

Parlando ai microfoni di Variety, il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha confermato che Unreal Tournament non è più in fase di sviluppo. Conosciuto anche come Unreal Tournament 2015, il progetto non è purtroppo mai realmente decollato.

L'ultimo major update risale al giugno 2017, il mancato supporto da parte della community non ha permesso al gioco di raggiungere un buon numero di utenti attivi e adesso arriva la conferma dell'interruzione dello sviluppo: "Unreal Tournament non è più in sviluppo ma resterà disponibile nello store. Abbiamo lavorato con GOG per rilanciare in digitale alcuni classici Epic e continueremo a farlo", queste le parole pronunciate da Tim Sweeney.

Ricordiamo che Epic ha recentemente aperto il proprio store digitale con l'obiettivo di fare concorrenza a Steam e altri marketplace, vedremo se la casa di Fortnite riuscirà nel suo intento...