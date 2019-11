Epic Games lancia Battle Breakers, ora disponibile per il download

I più attenti tra di voi si ricorderanno probabilmente di Battle Breakers, gioco annunciato da Epic Games nel 2017 e poi sparito dai radar. Dopo un Soft Launch passato piuttosto inosservato, l'app è ora disponibile per il download su iOS, Android e PC.

"Mostri provenienti dallo spazio hanno intrappolato i più grandi eroi del mondo in un cristallo tecnomagico. Ora sta a te mettere insieme la squadra definitiva di super guerrieri e riconquistare il pianeta - un riquadro alla volta - in questo RPG dallo stile cartoon con tantissimi eroi da collezionare realizzato da un piccolo, appassionato, team di Epic Games."

Battle Breakers si configura come un GDR con elementi card game con personaggi e mostri da sconfiggere e collezionare, il gioco supporta il Cross-Play tra Windows, smartphone Android, iPhone e iPad, permettendo così di sfidare altri giocatori indipendentemente dalla piattaforma.

Epic Games ha annunciato infine che tutti coloro che giocheranno a Battle Breakers e completeranno il tutorial entro il 27 novembre riceveranno in regalo l'eroe Dark Beastman. Battle Breakers come è una produzione minore sviluppata da un piccolo team interno di Epic e portata avanti per pura passione con il supporto della compagnia, vedremo come il gioco verrà accolto ora che è stato lanciato ufficialmente in tutto il mondo.