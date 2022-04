Epic Games e LEGO: in sviluppo un enorme Metaverso videoludico per bambini e famiglie

Dopo aver celebrato il lancio di Unreal Engine 5, Epic Games stringe un'importante alleanza con il Gruppo LEGO per lo sviluppo di un enorme Metaverso videoludico pieno di esperienze digitali per bambini e famiglie.

A darne l'annuncio è il colosso dei giocattoli danese con un comunicato in cui si precisa che "il Gruppo LEGO ed Epic Games stanno entrando in una partnership a lungo termine per plasmare il futuro del Metaverso e renderlo più sicuro e divertente per bambini e famiglie. Le due società uniranno i propri sforzi per creare un'esperienza digitale coinvolgente, creativamente stimolante e capace di far divertire insieme i bambini di tutte le età".

L'intenzione dichiarata da LEGO ed Epic Games è perciò quella di plasmare un Metaverso videoludico adatto alle famiglie, uno spazio sicuro dove i bambini e i ragazzi avranno accesso a tantissimi strumenti creativi legati, ovviamente, alla dimensione ludica dei mattoncini della casa danese. Il CEO e fondatore di Epic, Tim Sweeney, abbraccia con entusiasmo questa nuova alleanza e spiega che "il Gruppo LEGO ha affascinato l'immaginazione di bambini e adulti attraverso il gioco creativo per quasi un secolo, ed oggi non possiamo che essere elettrizzati nel sapere che potremo unirci a loro per costruire uno spazio digitale nel Metaverso che sia divertente, inclusivo, sicuro e pieno di opportunità per bambini e famiglie".

