Epic Games: un miliardo di dollari dagli investitori, Sony investe altri 200 milioni

Dopo aver fornito un chiarimento sulle centinaia di milioni di dollari persi da Epic per le esclusive, Tim Sweeney celebra il nuovo rifinanziamento da un miliardo di dollari garantito dagli investitori e dai partner commerciali dell'azienda statunitense, inclusa Sony.

Il CEO dell'azienda americana conosciuta in tutto il mondo per Fortnite e lo sviluppo del motore grafico Unreal Engine spiega infatti che "Epic Games ha completato oggi un nuovo rifinanziamento da un miliardo di dollari che consentirà all'azienda di supportare ulteriori opportunità di crescita future. Con questo rifinanziamento, il patrimonio netto di Epic raggiunge i 28,7 miliardi di dollari".

Nella lista dei fondi e delle società di investimento che hanno rimpolpato le casse di Epic troviamo Appaloosa, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company LLC, GIC T. Rowe Price Associates, Ontario Teachers’ Pension Plan Board, BlackRock, Park West, KKR, AllianceBernstein, Altimeter, Franklin Templeton e Luxor Capital.

Il comunicato di Epic Games sottolinea però l'investimento strategico di Sony Group Corporation da 200 milioni di dollari, che si aggiunge al denaro già stanziato dal colosso tecnologico giapponese in questi anni. Nel ricollegarsi all'alleanza tra Epic Games e Sony, il massimo rappresentante di Epic spiega che "l'investimento di Sony rafforza la già stretta collaborazione tra le nostre due società, entrambe desiderose di far avanzare la tecnologia e l'industria dell'intrattenimento digitale nei servizi online socialmente connessi".

Nonostante questo importante rifinanziamento da parte dei fondi e delle aziende terze, l'assetto societario di Epic Games rimarrà invariato e Tim Sweeney continuerà a rimanere l'amministratore delegato e maggiore azionista della compagnia. Lo stesso Sweeney spiega che "siamo grati ai nostri investitori per voler supportare la nostra visione. I loro investimenti ci aiuteranno ad accelerare il lavoro che stiamo portando avanti nella creazione di esperienze sociali connesse con Fortnite, Rocket League e Fall Guys, fornendo agli sviluppatori strumenti ancora più ricchi con Unreal Engine, Epic Online Services ed Epic Games Store".