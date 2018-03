Epic Games mostra la nuova tecnologia per creare gli "umani digitali di nuova generazione"

Tra le svariate compagnie impegnate a presentare le nuove tecnologie per lo sviluppo di videogiochi alla, troviamo anche, la software house proprietaria dell'Unreal Engine.

La compagnia ha prima di tutto mostrato la sua nuova tecnologia pensata per "gli umani digitali di nuova generazione", creata grazie anche al supporto di 3Lateral, Cubic Motion, Tencent, e Vicon. Grazie al video che trovate in cima alla notizia, è possibile dare uno sguardo a "Siren", una ragazza modellata secondo le sembianze dell'attrice cinese Bingjie Jiang, mentre in basso trovate la performance del celebre attore Andy Serkis.

In aggiunta, Epic ha dato un assaggio della propria tecnologia di raytracing basata sul DXR framework di Microsoft e l'RTX di Nvidia, mostrando una demo a tema Star Wars. La resa dell'illuminazione e la gestione dei riflessi sembrano qui davvero notevoli.