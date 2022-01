Epic Games, nasce un nuovo team in Polonia: alle redini gli autori di Linger in Shadows

A breve distanza dalla recente acquisizione di Harmonix da parte di Epic Games, è tempo di una ulteriore espansione per l'importante colosso dell'universo videoludico.

La dirigenza di Epic Games ha infatti annunciato di aver istituito un nuovo team si sviluppo, che avrà sede in Polonia. Nello Stato europeo, che già da tempo ospita realtà ormai ampiamente consolidate quali CD Projekt RED o Techland, nasce così una nuova sussidiaria dell'azienda. Stando a quanto riportato dalla dirigenza di Epic Games, la nuova compagine creativa si dedicherà in particolare alla realizzazione di "originali esperienze standalone, che definiscano nuovi standard grafici e di sviluppo videoludico".

Per dar vita a tale ambiziosa visione, Epic Games ha deciso di coinvolgere nel progetto un team di sviluppatori proveniente da Plastic, piccola software house che negli ultimi anni ha proposto al pubblico esperienze peculiari. Tra queste ultime possiamo ad esempio citare Linger in Shadows, esordito nel 2008, Datura, per PS3, e il più recente Bound, di epoca PS4 (trovate la recensione di Bound sulle nostre pagine). Gli ex Plastic guideranno dunque le attività della nuova squadra.



Al momento, Epic Games non ha ancora condiviso alcun dettaglio su quelli che saranno i primi progetti della sua software house polacca. Per maggiori informazioni in tal senso, sarà dunque necessario attendere ulteriori comunicazioni.