Epic Games non ha subito attacchi hacker: gli autori cercavano solo pubblicità

Negli scorsi giorni sembrava che Epic Games avesse subito un attacco hacker con furto di quasi 200GB di dati, ma in verità nulla di tutto questo è avvenuto: il gruppo ransomware Mogilevich ha infatti confessato di essersi inventato tutto soltanto per farsi pubblicità.

Nello specifico, i membri del gruppo volevano ingannare altri hacker facendo credere loro di essere in possesso di strumenti efficaci per violare la sicurezza di grandi aziende, come appunto Epic Games, in modo così da truffarli e trarci un guadagno. Attraverso un portavoce di Mogilevich messosi in contatto con il portale CyberDaily, il team si descrive come "un gruppo di truffatori professionisti" alla ricerca solamente di un modo per guadagnare soldi facili truffando altre realtà dell'ambiente.

Il loro piano è tuttavia velocemente naufragato considerato che già da un'investigazione condotta da Epic Games subito dopo il presunto attacco di Mogilevich non era emersa alcuna irregolarità e non c'erano prove su un attacco hacker appena subito. Il gruppo stesso non si è mai messo in contatto con Epic Games, senza tra l'altro mai rispondere a nessuna richiesta arrivata dalla casa di Fortnite. Insomma, è stato tutto un bluff senza conseguenze negative per nessuno.

Di certo comunque la questione rimane sempre una delle più delicate per ogni compagnia in ambito videoludico, alla luce del grave attacco hacker subito da Insomniac Games alla fine del 2023, motivo per cui ogni azienda si mantiene vigile anche di fronte a una completa fandonia come quella di Mogilevich.