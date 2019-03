Epic Games pensa in grande e punta a diventare come Google e Facebook

Epic Games è da sempre uno dei principali esponenti del mondo videoludico, responsabile di titoli dall'indubbio valore storico (Unreal, Gears of War) e di uno dei motori grafici più apprezzati ed usati di sempre, l'Unreal Engine. È solo grazie a Fortnite, in ogni caso, se è riuscita a raggiungere una valutazione di 15 miliardi di dollari.

Non stupisce affatto, quindi, che il CEO e fondatore Tim Sweeney stia puntando in alto. Nei mesi scorsi ha lanciato la sfida a Steam e agli altri marketplace digitali per PC lanciando l'Epic Games Store, che sta provando ad imporsi a suon di esclusive, e si è prefissato un obiettivo davvero ambizioso. Sweeney desidera che la sua società diventi grande quanto Facebook e Google, due realtà che, non a caso, hanno deciso di investire fortemente nel remunerativo mercato videoludico con il visore Oculus e la piattaforma streaming Google Stadia.

La strada, tuttavia, è ancora lunga. Nel corso di un'intervista a Variety, il CEO ha dichiarato: "Nonostante il nostro game engine e il nostro business con l'Epic Games Store, siamo ancora lontani da Google e Facebook. Noi aspiriamo davvero a raggiungere quel livello. [...] Quando nella tua line-up c'è Fortnite, oltre alle altre cose, significa che il nostro business è già sulla buona strada per arrivare a ciò".

Al momento ci sono ben 1.000 persone al lavoro su Fortnite, ma l'intenzione del team è quella di riportare molte delle sue risorse sullo sviluppo dell'Unreal Engine, che può contare su ben 7,5 milioni di installazioni. Il motore viene utilizzato, oltre che nello sviluppo dei videogiochi, anche per la realizzazione di effetti speciali per i film e nel design. Riuscirà Epic Games a raggiungere i livelli di Facebook e Google?