Epic Games perde pezzi: se ne va Sergiy Galyonkin, direttore delle pubblicazioni

Epic Games continua a perdere pezzi: ad annunciare il suo addio questa volta è Sergiy Galyonkin, direttore delle pubblicazioni. Sergiy ha lasciato l'azienda a causa di contrasti con la nuova visione della compagnia.

Sergiy Galyonkin ha fondato SteamSpy nei primi anni 2000 per poi essere assunto da Epic Games ricoprendo il ruolo di director of publishing, ovvero direttore responsabile di tutti i giochi pubblicati negli ultimi anni, tra cui Fortnite, nonché della crescita di Steam.

Epic Games ora guarda al futuro con lo stesso Sergiy Galyonkin che parla di "Epic Games 5.0", senza entrare nel dettaglio l'ex director of publishing afferma di "non essere la persona giusta per portare avanti la nuova visione di Epic Games" e per questo ha fatto un passo indietro rispetto al suo ruolo.

Non è un periodo facile, questo, per l'azienda: Epic Games ha licenziato quasi 900 dipendenti e Fortnite non incassa più come prima, inoltre nelle scorse settimane il COO Donald Mustard ha salutato Epic, una perdita di peso dal momento che parliamo di una delle menti dietro al successo planetario del Battle Royale numero uno al mondo.

Anche il team di Fall Guys subirà dei tagli, Epic ha comprato Mediatonic a seguito del grande successo di Fall Guys Ultimate Knockout ma sembra che negli ultimi tempi il gioco non stia generando i profitti previsti dal publisher.